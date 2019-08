Brouwer en Meeuwsen ten onder in kwartfinales EK beachvolley

Voor Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen is het EK beachvolleybal in Moskou voorbij. Het als twaalfde geplaatste koppel strandde in de kwartfinales. Het Poolse duo Piotr Kantor/Bartosz Losiak, als zevende ingeschaald, was in drie sets te sterk: 18-21 21-17 15-11.