Bryant als eerbetoon opgenomen in Hall of Fame

Met de verkiezing van de basketballegende, die gisteren overleed na een helikoptercrash, worden de verkiezingen omzeilt. Aanvankelijk zat hij bij de lijst van nominaties, maar de vraag was of hij in de Hall of Fame van 2020 zou komen. Dat kon voorzitter Jerry Colangelo van de Hall of Fame bevestigen. ,,Kobe zal worden geëerd zoals dat hoort", zegt hij.

De bekendmaking van de namen vindt normaal gesproken later in het jaar plaats tijdens het All Star Weekend en de Final Four, de halve finales van het college basketbal. Spelers die drie jaar of langer gestopt zijn, komen in aanmerking voor een nominatie. Bryant stopte in 2016.