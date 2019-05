Bucks aan de leiding tegen Celtics

In het derde kwart kwamen de Bucks bovendrijven. Via twee vrije worpen, benut door Khris Middleton, kwam de ploeg op gelijke hoogte waarna George Hill de stand op 81-79 bracht. Die voorsprong werd nooit meer uit handen gegeven. Antetokounmpo was met 32 punten opnieuw de topschutter. Bij Boston bracht Kyrie Irving (29) de meeste punten op het scorebord.

Portland Trail Blazers was na een marathonpartij met 140-137 de baas over Denver Nuggets waarmee de ploeg een 2-1-voorsprong veroverde in de best-of-seven serie. Die eindstand werd bereikt na vier verlengingen van steeds vijf minuten. Daarmee werd het de langste play-offwedstrijd uit de NBA sinds 1953. CJ McCollum was goed voor 41 punten voor de Trail Blazers. Bij de Nuggets was Jamal Murray met 34 de topschutter. Wedstrijd nummer vier is zondag, opnieuw in Portland.