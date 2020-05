Buiten sporten: is het veilig op een voetbalveld, racecircuit of in het peloton?

Door Daan Hakkenberg



,,Eerlijk gezegd ben ik nog niet helemaal overtuigd.’’ Ger Rijkers is professor immunologie aan de University College Roosevelt in Middelburg én groot sportliefhebber, maar plaatst toch een kanttekening bij de theorie dat de kans op coronabesmettingen in de buitenlucht gering is.



,,Een aantal argumenten klopt. Buiten is meer ruimte, de oppervlakte is groter en UV-licht van de zon kan virussen doodmaken. Dus het effect op verspreiding van niezen is in de buitenlucht minder groot dan binnenshuis. Maar alle wetenschappers hebben ook steeds gezegd dat het virus zich verspreidt via rechtstreeks lichamelijk contact maar ook door vochtdruppeltje bij niezen, hoesten en ook spreken. Dat kan even goed buiten als binnen gebeuren. Het maakt de kans op besmettingen buiten beduidend kleiner, maar het is niet zo dat de kans in de buitenlucht nul is.’’