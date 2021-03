Carlo Huisman flikt het weer: zege bij oudste internationale sportevenement

Ranomi Kromowidjo­jo verrast zichzelf met record op vlinder­slag

13 maart Ranomi Kromowidjojo en Nyls Korstanje hebben het Nederlandse record op de 50 meter vlinderslag verbeterd. Bij testwedstrijden in het Sloterparkbad in Amsterdam noteerde Kromowidjojo een tijd van 25,24 seconden. Dat was vierhonderdste van een seconde rapper dan Marleen Veldhuis in 2009.