Carolijn Brouwer, boegbeeld in nieuwe Nederlandse boot Ocean Race: ‘Is dit nog wel menselijk?’

Nummer twee Jack Ansems krijgt favorieten­rol in NK springen opgedron­gen

De ster van Jack Ansems is snel rijzende in Nederlandse paardensportkringen. Olympiër Jur Vrieling is een gevestigde naam. De man uit Holwierde won donderdag in Deurne het eerste onderdeel van het NK springen. Maar na afloop drong hij nummer twee Jack Ansems in de favorietenrol voor de eindzege.

21 april