Carrièreprijs voor oud-tennisser Krajicek

NOC*NSF betreurt afwezigen op Sportgala: ‘Moeten straks evalueren’

19:19 Directeur Gerard Dielessen van sportkoepel NOC*NSF betreurt de afwezigheid van vijf van de zes genomineerden bij het Sportgala. ,,Het is jammer, want op dit feestje wil je graag dat iedereen er is", zei hij in de AFAS Live in Amsterdam.