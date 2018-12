Carrièreprijs voor schaatsheldin Timmer

De oeuvreprijs is na het overlijden van 'vliegende huisvrouw' Blankers-Koen in 2004 in het leven geroepen door sportkoepel NOC*NSF om de allergrootste sportlegendes uit de Nederlandse geschiedenis te eren.



Timmer verraste op de Olympische Winterspelen van 1998 in Nagano met goud op de 1000 en de 1500 meter. Op diezelfde Japanse ijsbaan veroverde ze in 2004 als eerste Nederlandse vrouw in de schaatsgeschiedenis de wereldtitel sprint. In 2006 kleurde ze de Spelen van Turijn door acht jaar na haar olympische dubbel van Nagano wederom het olympisch goud weg te kapen op de 1000 meter.



In 2010 stopte de geboren Sappemeerse, mede vanwege blessures, met schaatsen op topniveau, Ze bleef wel in de schaatssport actief.