Casimir Schmidt stelt teleur in meerkampfinale: ‘Het waren gewoon slechte oefeningen’

Turner Adem Asil uit Turkije is de nieuwe Europees kampioen in de meerkamp. Asil, die vorig jaar nog EK-brons won in de meerkamp, kwam na een foutloze wedstrijd tot 84,965 punten. In eigen huis maakte Asil, de regerend wereldkampioen ringen, vooral het verschil aan ringen (15,033) en sprong (15,100). Asil verzekerde Turkije van de eerste Europese meerkamptitel ooit.

Asil bleef Jake Jarman uit Groot-Brittannië (83,463) en Illia Kovtun uit Oekraïne (83,032) voor. Kovtun had zich dinsdag nog als eerste geplaatst voor de finale, maar ging de fout in op onder meer voltige en sprong. Hij wist zich na die fouten wel sterk te herpakken op de overige toestellen en turnde zodoende alsnog naar het brons. Artur Davtyan uit Armenië eindigde met 82,665 punten op plek vier.

Casimir Schmidt stelt teleur

De Nederlandse Casimir Schmidt kwam na een val op voltige en een grote fout op sprong niet verder dan de 15e plaats (79,432). Schmidt had zich dinsdag nog als vijfde geplaatst voor de eindstrijd.

Een verklaring voor zijn fouten kon de turner van SV PAX Haarlemmermeer niet vinden. ,,Het is moeilijk te zeggen. Ik voelde me eigenlijk hartstikke fit. Maar het waren gewoon slechte oefeningen”, zei Schmidt, die nog wel positief was over enkele oefeningen. ,,Mijn rekscore was goed, dat was internationaal een topscore voor me. Ringen was prima. De rest was matig. Dan houd je dit over. Da’s niet mooi”, zei Schmidt.

Volledig scherm Voor Casimir Schmidt verliep de meerkampfinale niet volgens plan. © ANP

,,Het is vervelend op dit moment, maar dat ga ik weer relativeren. Dat komt wel weer goed”, zei Schmidt. ,,Ik heb in de kwalificatie een redelijke allround neergezet. Ik wilde me vandaag heel graag verbeteren, maar dat is niet gelukt. Dat is natuurlijk hartstikke jammer. Maar uiteindelijk zal het straks wel wegtrekken. We gaan terug naar de tekentafel en zorgen dat het in Antwerpen bij de WK beter is.”

,,Uiteindelijk kwamen we hier met één hoofddoel en dat was een WK-ticket voor het team veiligstellen. Dat is behaald. Als je je dan met 81,9 als vijfde kwalificeert voor de finale is het niet meteen zo dat ik aan het dromen was van een medaille, maar ik droomde wel van mezelf verbeteren. Het is heel zuur als dat niet lukt. Maar dat is turnen, volgende keer beter.”