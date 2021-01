Celtics-ster Brown houdt dubbel gevoel over aan persoonlijk record

Frijns verruilt DTM voor langeaf­stands­ra­cen

21 januari Autocoureur Robin Frijns verlaat het Duitse toerwagenkampioenschap DTM en gaat meedoen aan het WK langeafstandsracen. De 29-jarige Limburger stapt in bij het Belgische team WRT, dat debuteert in het WK in de LMP2-klasse. Dat betekent dat Frijns onder meer gaat meedoen aan de 24 Uur van Le Mans.