Chaos en vuur na heftige crashes bij 500 Mijl Daytona

Na 15 van de 200 ronden was er een massale aanrijding waarbij zestien auto’s betrokken waren. Een herstart was urenlang niet mogelijk, omdat er noodweer met storm, bliksem en regen losbarstte boven het circuit. De race lag in totaal zes uur stil.



Na de hervatting was er in de slotronde nogmaals een crash, waarbij McDowell een zet gaf aan een concurrent en de koplopers Loey Logano en Brad Keselowksi van de baan vlogen. Daarbij vlogen brokstukken in brand. Alle coureurs stapten ongedeerd uit hun auto.