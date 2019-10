Cheruiyot loopt vanaf begin tot eind aan kop en wint 1500 meter

wereldbeker boedapest Derde recordrace op rij levert Kamminga olympisch ticket op

20:17 Zwemmer Arno Kamminga heeft voor de derde dag op rij een Nederlands record gezwommen. De 23-jarige Zuid-Hollander deed dat op de slotdag van de wereldbekerwedstrijden in Boedapest op de 200 meter schoolslag. Kamminga tikte aan in 2.07,96, ruim een halve seconde onder zijn oude toptijd die hij onlangs neerzette bij de WK in Gwangju (2.08,48).