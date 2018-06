Chinese juryleden geschorst na te hoge scores Chinese kunstschaatsers

Bekking wil in Volvo Ocean Race winnen voor thuispu­bliek

20 juni De Zweedse popgroep Abba zong het in 1980 al luid en duidelijk: 'The winner takes it all'. Bouwe Bekking weet er alles van. De Nederlandse schipper van Team Brunel heeft de eindzege in de Volvo Ocean Race (VOR) voor het grijpen. Maar hetzelfde geldt voor Mapfre (Spanje) en Dongfeng (China). De boot die van deze drie kanshebbers komend weekeinde als eerste aankomt in finishplaats Den Haag, schrijft de dertiende editie van de zeilrace om de wereld op zijn naam.