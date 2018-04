Choukoud schrijft marathon nog niet af

,,Opgeven is geen optie. In 2018 zal ik geen marathons meer lopen, maar in 2019 zal ik proberen een ijzersterke comeback te maken en me te kwalificeren voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio'', schrijft de 32-jarige atleet op Instagram.



Choukoud vertrok in Rotterdam met als doel zijn persoonlijke toptijd van 2.10.52 te verbeteren, maar bij de start ging het al mis. Hij kwam in het gedrang ten val en na 36 kilometer stapte hij ontgoocheld uit. ,,Door de val heb ik tijdens de marathon veel last van mijn schouder gehad en kon de de wedstrijd niet uitlopen. Na de finish ging er veel door mij heen, waaronder de gedachte om helemaal te stoppen met de marathon. Na een nachtje slapen kom ik terug op die beslissing.''



Choukoud richt zich nu vooral op het EK veldlopen in december in Tilburg.