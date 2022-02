Chris Paul krijgt als eerste Kobe & Giga Bryant award: ‘Een enorme eer’

De Amerikaanse basketballer Chris Paul heeft de eerste Kobe & Gigi Bryant-award gekregen, een prijs die wordt toegekend aan iemand die zich inzet voor de ontwikkeling van basketbal voor meisjes en vrouwen. De 36-jarige Paul kreeg de award uit handen van weduwe Vanessa Bryant bij de All Star Game van de NBA in Cleveland.

Voormalig topbasketballer Kobe Bryant en zijn 13-jarige dochter Gianna (bijgenaamd Gigi) kwamen begin 2020 samen met zeven anderen om bij een helikoptercrash. De 41-jarige Bryant was op weg naar een basketbalwedstrijd van zijn dochter. Gianna Bryant wilde doorbreken in de WNBA, de Amerikaanse topcompetitie voor vrouwen, net zoals haar vader jarenlang uitblonk in de NBA.

Paul is een van de huidige sterren in de NBA. Vlak voor de All Star-wedstrijd werd wel bekend dat hij zes tot acht weken niet kan spelen voor Phoenix Suns vanwege een gebroken rechterduim. Paul kwam desondanks nog wel even in het veld. Hij deed 2 minuten mee bij het winnende team van LeBron James, maar gebruikte alleen zijn linkerhand om te gooien. Phoenix Suns is met 48 overwinningen tegenover pas 10 nederlagen met afstand het best presterende team dit seizoen in de NBA.

Volledig scherm Chris Paul. © AFP

Paul kreeg de Kobe & Gigi Bryant-award omdat hij vaak aanwezig is bij wedstrijden in de WNBA en daar aandacht aan schenkt op zijn sociale media. ,,Het is een enorme eer om deze award te ontvangen”, zei de Amerikaan. ,,Mijn dochter is net begonnen met basketballen. Alle vrouwen die nu basketballen, dienen als rolmodellen voor de volgende generatie. Het enige dat wij als mannen kunnen doen, is ze zo goed mogelijk ondersteunen.”