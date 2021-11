Clubs in VS smijten met miljoenen: deze honkballer wordt de best betaalde speler ooit

MLBMet een jaarsalaris van gemiddeld 43,3 miljoen dollar (ruim 38 miljoen euro) mag Max Scherzer zich straks de best betaalde honkballer ooit noemen. De 37-jarige pitcher verruilt de Los Angeles Dodgers voor de New York Mets en strijkt de komende drie seizoenen liefst 130 miljoen dollar (ruim 114 miljoen euro) op.

Scherzer breekt daarmee het record van collega-werper Gerrit Cole, die bij de New York Yankees een gemiddeld jaarsalaris van 36 miljoen dollar ontvangt. Cole tekende in 2020 een contract dat hem in negen jaar tijd een bedrag van 324 miljoen dollar oplevert. Het grootste contract uit de historie van Major League Baseball (MLB) staat overigens nog altijd op naam van Mike Trout (426,5 miljoen dollar voor 12 jaar in 2019), maar de vedette van LA Angels verdient per jaar dus minder dan Scherzer.

De recorddeal van de geroutineerde free agent Scherzer staat niet op zichzelf. Omdat de cao woensdag afloopt en clubeigenaren mogelijk op de rem gaan staan, is in de MLB de laatste weken op ongekende wijze met geld gesmeten. Amper een maand nadat het Amerikaanse honkbalseizoen is afgelopen, hebben de clubs voor bijna 2 miljard dollar aan nieuwe contracten gesloten.

Scherzer was niet de enige speler die de groot in het nieuws kwam. Texas Rangers pakte uit met het vastleggen van grootverdieners als Corey Seager (Dodgers, 325 miljoen dollar voor 10 jaar) en Marcus Semien (Blue Jays, 175 miljoen dollar in 7 jaar). Tampa Bay Rays verlengde het contract met Wander Franco, die de komende 11 jaar 182 miljoen dollar gaat verdienen.