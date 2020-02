Coach McIntosh ‘trotser dan trots’ op Badloe en Van Rijsselberghe

,,Dit scenario had je niet kunnen bedenken”, was de eerste reactie van zeilcoach Aaron McIntosh na de spannende ontknoping in de strijd om het olympisch ticket tussen de windsurfers Kiran Badloe en Dorian van Rijsselberghe.

Badloe besliste de ‘battle’ in zijn voordeel door voor de kust van het Australische Sorrento de wereldtitel te veroveren met slechts 2 punten voorsprong op Van Rijsselberghe. Het goud betekende dat Badloe naar de Spelen in Tokio mag. ,,Ik ben trotser dan trots. Het is uniek, speciaal en ik hou van deze mannen.”

Lees ook Badloe wint strijd om olympisch ticket, Van Rijsselberghe komt net tekort Lees meer

Badloe was de titelverdediger in Sorrento, Van Rijsselberghe de tweevoudig olympisch kampioen. De twee spraken enkele jaren geleden met coach McIntosh af dat de beste windsurfer over de laatste drie WK’s het ticket voor Tokio zou krijgen. Van Rijsselberghe was de wereldkampioen in 2018, Badloe greep het goud in 2019. Degene die dus het beste was op dit WK, mag komende zomer naar de Spelen. ,,Het is een prachtig verhaal. Het kwam neer op een super spannende battle verdeeld over drie WK’s. En dat het dan op de laatste race van de trials aankomt, ‘head to head’, wat een scenario.”

Volledig scherm © Getty Images

Badloe ging de medalrace in met een riante voorsprong op Van Rijsselberghe, maar hij liet het wel heel spannend worden. De tweevoudig olympisch kampioen van Texel ging er bij de start als een speer vandoor, nam de leiding en won de race. Badloe daarentegen had een moeizame start en leek halverwege de race zelfs de strijd nog te verliezen, maar hij herpakte zich tijdig en finishte als vijfde, precies genoeg om zijn vriend en rivaal voor te blijven in de eindstand.