Coldenhoff en Yamaha strijden nog om hoofdprijzen in WK motorcross

Na bijna twee seizoenen kon Glenn Coldenhoff twee weken geleden in Finland eindelijk met zijn Yamaha naar het hoogste trede van het podium. Na een moeilijk eerste jaar en geplaagde start van zijn 2022-seizoen komt ‘Mr. Consistent’ dit jaar weer bovendrijven als podiumgegadigde in eindrangschikking. Uiteindelijk lonkt er ook nog een kans op goud, over een maandje tijdens de Motocross of Nations.

Coldenhoff maakte voor 2021 de overstap naar het vanuit Bergeijk gerunde Yamaha-team. De doelstelling was duidelijk: nog een stap zetten en meedoen om de wereldtitel. Daar kwam het nog niet van. Na jarenlang op een Oostenrijkse machine te hebben gereden, vergde de overstap zowel van Coldenhoff als Yamaha de nodige inzet om de Brabander in topvorm te krijgen. De eerste twee plaatsen zijn al vergeven in het WK, aan Tim Gajser en Jeremy Seewer, maar de derde plek lonkt nog.

Coldenhoff is niet altijd de snelste rijder of de meest getalenteerde. Nee, de Nederlander blonk in zijn carrière, zeker de laatste seizoenen, uit door consisitentie. Hij miste lange tijd geen enkele race en bovendien reed hij bijna altijd top zes, met hier en daar een uitschieter. Na anderhalf jaar heeft hij die kracht bij Yamaha teruggevonden: de laatste tien races scoorde hij acht keer meer dan dertig punten. Het hoogtepunt: de GP in Finland, waar hij voor het eerst weer wist te winnen. ,,Hier heb ik veel te lang op moeten wachten”, zei hij daarover. ,,Maar ik ben altijd in mezelf blijven geloven en weet dat dit erin zit.”

Finale

Over een week staat de seizoensfinale op het programma in Turkije. Daar moet Coldenhoff drie puntjes goedmaken op Jorge Prado, die momenteel de derde plek bezet, en de vier punten marge op teamgenoot Maxime Renaux in stand houden. Bovendien kan hij samen met Renaux en Seewer een wens uit laten komen: Yamaha kan nog constructeurskampioen worden. De Japanse fabrikant heeft 32 punten voorsprong op Honda en nog 19 punten nodig om die titel veilig te stellen.

Zo kan Coldenhoff met een goed gevoel afreizen naar RedBud, waar 25 september de Motocross of Nations plaatsvindt. In 2019 won hij die landenwedstrijd met Jeffrey Herlings en Calvin Vlaanderen en ook dit seizoen is Nederland, ondanks het ontbreken van Herlings, een van de favorieten. ‘Mr. Nations’, zoals Coldenhoff zijn bijnaam is, keert na vier opeenvolgende manchezeges in 2018 en 2019, terug naar de baan waar hij in 2018 zijn doorbraak beleefde. Het was het moment waarop teambaas Louis Vosters besloot dat hij de Nederlander maar wat graag bij zich zou hebben.