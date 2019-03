Conor McGregor opgepakt in Miami wegens wangedrag

McGregor, die in het Ultimate Fighting Championship (UFC) uitkomt in de lichtgewichtdivisie, kwam begin vorig jaar een paar keer in opspraak wegens het veelbesproken titelgevecht tegen Chabib Noermagomedov. Nadat de Rus McGregor had verslagen, braken rellen uit tussen beide kampen. In aanloop naar het gevecht viel McGregor in New York de bus van Noermagomedovs team aan met een ijzeren steekwagen en verwondde daarbij een aantal kooivechters. Hij werd zes maanden geschorst en kreeg een boete van bijna 50.000 euro.