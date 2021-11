Corona-leugenaar Rodgers loopt tegen de lamp in NFL

Honkbal­lers Houston Astros slaan terug in World Series

De honkballers van Houston Astros hebben de stand in de World Series gelijkgetrokken. Voor eigen publiek wonnen de Astros het tweede duel in de best-of-sevenserie met Atlanta Braves met 7-2. De Braves, met de 24-jarige Antilliaan Ozzie Albies als tweedehonkman, hadden een dag eerder in Houston de eerste krachtmeting met 6-2 gewonnen.

28 oktober