Cricketheld stapt op na seksgetinte sms’jes: Australië in shock

Seyaum scherpt wereldre­cord 5 kilometer aan

De Ethiopische atlete Dawit Seyaum heeft in Lille het wereldrecord op de 5 kilometer in een gemengde race verbeterd. Seyaum, eigenlijk specialiste op de 1500 meter, klokte in de wegwedstrijd 14.41 minuten. Ze haalde 2 seconden af van de oude recordtijd van de Keniaanse Beatrice Chepkoech (14.43).

7 november