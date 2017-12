Cross schakelt Van Gerwen uit na zinderende halve finale

Michael van Gerwen is uitgeschakeld op het WK darts. In een zinderende halve van het WK darts verloor de Brabanste titelverdediger met 6-5 van de Engelsman Rob Cross.



Later meer





Afgelopen

Halve finale (best of 11 sets)

Van Gerwen (Ned, 1) - Cross (Eng) 5-6

Lewis (Wal) - Taylor (Eng, 6) 1-6