Crosser Van de Moosdijk domineert Belgische Grand Prix in Lommel

Eindhovenaar Roan van de Moosdijk heeft tijdens de GP van België in Lommel de EMX250 gewonnen. Zowel op zaterdag als op zondag was de F&H Kawasaki-rijder een klasse apart. Door de dubbele manchezege steeg Van de Moosdijk ook van de derde naar de eerste plek in de titelstrijd met nog één wedstrijd te gaan.