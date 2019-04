Curlers verslaan Europees kampioen Schotland

Skip Jaap van Dorp en zijn teamgenoten keken halverwege tegen een 3-1-achterstand aan en voor het tiende en laatste end stond het nog 4-2 voor de Schotten. Het team van aanvoerder Bruce Mouat was afgelopen november in Estland Europees kampioen geworden door Zweden in de finale te verslaan. Wouter Gösgens voorkwam een zeker lijkende Schotse zege. Hij stootte de laatste steen van Schotland weg, waardoor drie Nederlandse stenen in het huis de eindstand op 5-4 bepaalden. ,,We wilden het in het laatste end met drie punten in één keer afmaken en met goed teamwork is dat gelukt’', aldus Gösgens.