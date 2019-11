Curlingmannen kennen sterke dag op EK met twee overwinningen

Laurens Hoekman was dik tevreden met de twee overwinningen. “Heerlijk dit. We speelden een stuk beter dan maandag tegen Zweden en Schotland. We hadden volledige controle tegen de Russen.”

Het team van bondscoach Shari Leibbrandt is in Zweden al zeker van een plaats bij de eerste acht. Daardoor heeft Oranje het begeerde ticket voor het WK in maart in Glasgow vroegtijdig veiliggesteld. Een plaats bij de eerste zeven in Helsingborg was vooraf daarvoor vereist, maar aangezien gastheer Schotland automatisch voor het WK is geplaatst en bij het EK op een hoge eindklassering afstevent, is een plek in de top acht nu ook voldoende.