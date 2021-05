Curry leidt Golden State Warriors naar zege in Houston

Na de eerste twee kwarten keken de Warriors nog tegen een achterstand van 55-49 aan. ,,In de eerste helft konden we het gewoon niet op gang brengen”, zei Warriors-coach Steve Kerr. ,,Het is duidelijk dat we gedijen op Steph, dus toen hij niet vroeg kon schieten, zaten we een beetje vast in de modder. Maar in de tweede helft, toen hij eenmaal een paar schoten had gemaakt, nam onze energie toe, was onze lichaamstaal beter en konden we de controle overnemen.”