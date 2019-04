Curry met Warriors op dreef tegen Cavaliers

Door de zege beginnen de Warriors vrijwel zeker de play-offs als best presterende ploeg uit de Western Conference. De Cavaliers zijn al lang en breed uitgeschakeld voor een vervolg na een mislukt seizoen, het eerste na jaren zonder de vertrokken sterspeler LeBron James.



Curry was ouderwets op dreef nadat hij een dag eerder bij de winst op Los Angeles Lakers een voor zijn doen ongebruikelijk lage score van 7 punten had bereikt. Het was de achtste keer dit seizoen dat hij tot 40 punten of meer kwam.