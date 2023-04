Dafne Schippers en Sifan Hassan in verkiezing meest memorabele momenten WK atletiek

De Nederlandse atletes Dafne Schippers en Sifan Hassan zijn kandidaten in een verkiezing van de veertig meest memorabele momenten in de geschiedenis van de wereldkampioenschappen atletiek.

Atletiekfans kunnen vanaf 11 april stemmen via de website van World Athletics. De uitslag van de top 40 wordt bekend in aanloop naar de komende WK atletiek in Boedapest. De WK in zijn huidige vorm bestaan sinds 1983.

Schippers maakte grote indruk op de WK van 2015 in Peking. Ze veroverde de wereldtitel op de 200 meter in 21,63 seconden. Die tijd betekende een Europees record dat nog altijd staat. Hassan leverde op de WK van 2019 in Doha een unieke dubbel af; ze won goud op de 1500 (zie onder) en 10.000 meter.

Andere kandidaten

Uiteraard behoort ook de Jamaicaan Usain Bolt tot de kandidaten; hij won op de WK van 2009 in Berlijn de 100 meter in 9,58 en de 200 meter in 19,19. Die tijden waren destijds wereldrecords en zijn dat nog tot op de dag van vandaag.

Een ander memorabel moment is het verspringduel op de WK van 1991 in Tokio, toen de Amerikanen Mike Powell en Carl Lewis streden om het goud. Powell kwam tot een wereldrecord van 8,95 meter, Lewis noteerde 8,91 meter. Het zijn sprongen die sindsdien niet meer zijn herhaald.

Bekijk hieronder de 200 meter van Dafne Schippers in 2015 in Peking nog een keer terug

Bekijk hieronder de 1500 meter van Sifan Hassan in 2019 in Doha nog een keer terug