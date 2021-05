Dafne Schippers geniet, maar snakt naar een echte krachtmeting: ‘Juist om te zien waar ik sta’

Door Pim Bijl



Op zaterdagavond, na haar eerste race in ruim zeven maanden en het napraten met de pers, liep Dafne Schippers (28) met hardlooppasjes weg. Door die voorzichtige versnelling probeerde ze nog op tijd te zijn om ook de mannelijke estafetteploeg aan het werk te zien. Het zei iets over de teamgeest en het humeur van Schippers. Ze genoot na lange tijd weer van de competitie, tijdens de WK estafette in het Poolse Chorzów.



,,Zorg morgen alsjeblieft voor de zon”, had ze nog lachend geroepen. Maar op dag 2 was er opnieuw wind, was het zelfs nog kouder en regende het lichtjes. Barre omstandigheden voor sprinters, waardoor conclusies verbinden aan haar optreden nog lastiger werd. Toch was Schippers in haar eerste wedstrijd sinds tijden met een splittijd van 10,25 op de 100 meter de snelste van het hele veld en oogde ook haar finale krachtig.