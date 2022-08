Dafne Schippers in ploeg van 61 atleten voor EK in München en legt focus op de 100 meter

Geblesseer­de Menno Vloon met nieuwe stokken naar finale: 'De oude stokken laten overvlie­gen, een drama’

Menno Vloon heeft met gloednieuwe stokken 5,75 meter gesprongen in de kwalificaties van het polsstokhoogspringen bij de WK atletiek in Eugene. “Die stokken heb ik hier aangeschaft in Amerika, want mijn andere stokken vanuit Nederland laten overvliegen was een drama”, zei de 28-jarige Zaankanter, die zich plaatste voor de finale op zaterdag.

23 juli