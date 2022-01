Dakar Rally van start: dit zijn de Nederlandse deelnemers

Nieuw is dat de Dakar Rally de eerste wedstrijd in het wereldkampioenschap rally-raid is. In elke etappe zijn er WK-punten te verdienen. Voor de Nederlanders heeft dit geen meerwaarde, omdat ze verder amper nog WK-rally’s zullen rijden. De editie 2022 begint vandaag met een korte proloog over 19 kilometer (etappe 1a) die vooral bedoeld is om de startvolgorde voor de zondagrit te bepalen.