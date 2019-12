Danick Snelder: Keeper Duitsland supergoed

Oranje verloor met 25-23 van Duitsland en leed daarmee een gevoelige nederlaag in de hoofdronde. Het ontbrak Nederland vooral aan scherpte voor de goal. ,,Onze aanval was best okay, maar als je de ballen er niet ingooit, wordt het lastig. We maakten het deze wedstrijd vooral onszelf moeilijk."



Snelder hield zich vast aan elementen in het spel die wel goed gingen. ,,We misten veel te veel kansen, dat was slecht, maar we creëerden ze wel. Ook onze dekking stond op zich goed.”



Het Nederlands team speelt morgen de tweede wedstrijd in de hoofdronde tegen Denemarken.