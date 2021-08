Daniël Abraham Gebru pakt ook goud in Tokio, deze keer op de tijdrit

Paralympische Spelen Jetze Plat pakt tweede gouden medaille, ook goud voor Mitch Valize

10:06 Handbikers Jetze Plat en Mitch Valize hebben bij de Paralympische Spelen in Tokio goud gehaald op de tijdrit. Voor de 30-jarige Plat was het zijn tweede gouden medaille, nadat hij zondag al de triatlon had gewonnen. Voor de 24-jarige Valize is het de eerste gouden plak in Japan.