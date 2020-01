Davis en James leiden Lakers langs Pistons

Anthony Davis en LeBron James namen de Lakers bij de hand. Davis maakte 24 punten en pakte 11 rebounds, James was goed voor 21 punten, 14 rebounds en 11 assists.



Bij de Pistons was Derrick Rose de topscorer met 28 punten. Hij verkleinde in de eindfase van het duel de achterstand van zijn ploeg met een 3-punter tot 1 punt (97-98), maar Detroit wist niet door te drukken. Het was Davis die in de slotseconden antwoordde voor de Lakers met een rake afstandsworp voor 3 punten en een lay-up voor 2 punten.