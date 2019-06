De 24 uur van Le Mans voor dummies

Door Arjan Schouten

Waar is het?

Op Circuit de la Sarthe in Le Mans. Al sinds de eerste editie in 1923 het decor van de illustere 24-uurs race, die samen met de GP van Monaco en de Indy 500 tot de meest prestigieuze autosportraces ter wereld behoort. Wie in zijn loopbaan deze drie evenementen allemaal weet te winnen, behaalt de Triple Crown of Motorsport. Een eretitel waar Fernando Alonso al even op jaagt, na winst in Monaco en Le Mans. Vooralsnog is Graham Hill de enige coureur die de Triple Crowne compleet heeft.

Hoe win je?

Het concept achter de race die toe is aan de 87ste editie is bedacht in een tijdsperiode waarin alles draaide om snelheid. Om met een tegenhanger te komen voor de Grand Prix-formules focuste Le Mans zich vanaf de eerste editie op uithoudingsvermogen en betrouwbaarheid van het materiaal, in plaats van snelheid. Een idee waar motor- en autofabrikanten vanaf het prille begin interesse in hadden. Op het 13,6 kilometer lange circuit is het vanaf zaterdagmiddag 15.00 uur net als bijna honderd jaar terug nog steeds kilometers maken. 24 uur lang is het zaak zoveel mogelijk rondjes af te leggen. De eerste Franse winnaars André Lagache en René Léonard haalden in 1923 ruim 2209 kilometer af. Tegenwoordig halen de winnaars afstanden van ver boven de 5000 kilometer, het equivalent van zo’n 18 Formule 1-races. Eindigen twee teams met precies evenveel rondes dan is de volgorde van finishen bepalend.

Volledig scherm Sebastien Buemi tijdens de testdag van de 87ste editie van de 24 uur van Le Mans. © AFP

Hoeveel teams doen er mee?

In Le Mans racen dit jaar 62 teams, verdeeld over vier klassen. De koningsklasse in Frankrijk is natuurlijk de LMP1, nog onderverdeeld in fabrieksteams en equipes met een beperkter budget. Daarna komt LMP2, voor de prototypes die wat goedkoper zijn. En daarnaast zijn er ook nog de GTE Pro en de GTE Am. Die vier categorieën racen 24 uur gelijktijdig door elkaar, wat zorgt voor oneindig veel spektakel. Maar in tegenstelling tot bij de Formule 1 is inhalen geen probleem. Ook voor opstoppingen hoef je op een 13,6 kilometer lang circuit niet bang te zijn.

Rijd je alleen of in teamverband?

Le Mans is een endurance-race, een echte uitputtingsslag dus. In je eentje 24 uur achter het stuur kruipen voor steeds weer een ronde waar de snelheden oplopen tot ruim 330 kilometer per uur, dat is niet vol te houden. Al hebben die-hards het in de beginjaren wel tevergeefs geprobeerd, om zo tijd te besparen door niet te hoeven wisselen. Waar jarenlang geregeld met teams van twee personen aan de race begonnen was, werd het eind jaren ’80 verplicht om met teams van minstens drie man deel te nemen. Later zijn die regels uit veiligheidsoverwegingen weer aangescherpt. Een coureur mag nu niet langer dan vier uur non-stop rijden over een periode van zes uur gerekend. En geen coureur mag langer dan maximaal 14 uur voor zijn rekening nemen in de race.

Stoppen ze ’s nachts?

Natuurlijk niet, het is niet voor niets een 24 uurs race. Wie even niet achter het stuur zit, zou een hazenslaapje kunnen doen. Maar een teamgenoot rijdt door. Het moment dat de schemering invalt en de vonken voor het eerst zichtbaar van het asfalt spatten, is elk jaar weer magisch. Het moment voor de fotografen om hun mooiste foto’s te schieten. Net als dat moment wanneer de zon weer boven de baan verschijnt.

Is het alleen voor mannen?

Zeker niet. Voor het eerst in negen jaar tijd doet er zelfs weer een compleet vrouwenteam mee in Frankrijk. Het Zwitserse Kessel-team, bestaande uit de Italiaanse Manuela Gostner, de Zwitserse Rahel Frey en de Deense Michelle Gatting. In 1974 en 1975 waren er zelfs twee zeges voor teams die volledig uit vrouwen bestonden.

Hoe zit het met de Nederlandse inbreng?

In de koningsklasse moet u op Renger van der Zande letten, die voor het Dragon-team racet. De gele Jumbo-auto van Racing Team Nederlander is in de LMP2-klasse natuurlijk niet te missen. Niet meer met veteraan Jan Lammers dit jaar, die is afgelost door jonkie Nyck de Vries, bekend van de Formule 2. Naast De Vries nemen ook Giedo van der Garde en Jumbo-topman Frits van Eerd plaats in de gele Dallara. Ho-Pin Tung die in 2017 in de LMP2-klasse won en tweede ‘overall’ werd, droomt namens Jackie Chan DC-racing opnieuw over een podiumplaats. Daarnaast komt ook Job van Uitert uit in de LMP2. In de GTE-klasse zijn ook nog Nick Catsburg en Jeroen Bleekemolen actief.

Volledig scherm De gele bolide van Racing Team Nederland, waar Giedo van der Garde, Nyck de Vries en Frits van Eerd in racen. © RACING TEAM NEDERLAND

Tot slot, wie is favoriet?

Natuurlijk weer Toyota. Zoals verwacht vertrekken de twee Toyota-teams vooraan. Team nummer 7 van Kamui Kobayashi met Jose Maria Lopez en Mike Conway vanaf poleposition en startnummer 8 van Fernando Alonso samen met Sebastien Buemi en Kazuki Nakajima van plaats twee. Maar let ook de startnummer 17, de wagen van de Rus Egor Orudzhev van SMP Racing die als derde mag starten en in de kwalificatie het tempo van Toyota kan volgen. Daar stapt ook oud Formule 1-coureur Sergei Sirotkin in. En de andere SMP-wagen start als vijfde, met daarin onder anderen debutant Stoffel Vandoorne. Vorig jaar nog actief in de Formule 1, namens McLaren.