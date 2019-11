‘De deur staat altijd open voor Nycke Groot’

Speculaties over een terugkeer van Nycke Groot naar het nationale handbalteam zijn er altijd. De sterspeelster, een van de besten ter wereld, besloot eerder dit jaar haar zwaar belastte lichaam rust te gunnen en alleen nog uit te komen in clubverband. De nieuwe bondscoach Emmanuel – Manu – Mayonnade respecteert dat, zei hij vandaag tijdens de persbijeenkomst van het nationaal team. Maar er is ook heel af en toe contact.

De coach en middenopbouwspeelster troffen elkaar in mei, eerder dit jaar, tijdens de Final Four van de Champions League. Groot, destijds nog uitkomend voor Gyori waarmee ze dat weekeinde voor het derde jaar op rij de finale won, Mayonnade als clubcoach van Metz, waarvoor de Fransman nog steeds actief is. ,,Daar hebben we gesproken. En soms wisselen we berichten uit per telefoon.”

Mayonnade (36) is sinds februari aangesteld als bondscoach van Nederland en heeft een contract tot en met de Olympische Spelen van komend jaar, waar Nederland zich nog voor moet plaatsen. Groot (31) zei in januari zich niet langer beschikbaar te stellen voor het team. Haar lichaam ‘is redelijk op’, liet ze destijds weten. Handballen op het hoogste wereldniveau is een aanslag op het lijf, met de zware competitie en het clubseizoen dat vrijwel naadloos overgaat in een interlandseizoen.

Mayonnade: ,,We hebben het er een paar keer over gehad waarom ze was gestopt met het nationale team. Ik denk dat het geen makkelijke keuze is. Het is geen beslissing geweest die ze in vijf minuten heeft gemaakt. Daarom moet ik dat respecteren. Maar de deur staat altijd open.”

Veel contact is er niet. ,,Ik ben niet de coach die dagelijks een bericht gaat sturen. Of gaat bellen, dat gaat ook niet. Het is nu ook nog te vroeg om haar te vragen om met ons te spelen, denk ik.” Tegelijkertijd is er bij de coach die vandaag met het nationaal team naar Japan afreist waar over tien dagen het WK begint hoop op een verandering in de toekomst. ,,De deur staat altijd open. Zij is een van de beste speelsters, waarschijnlijk zelfs dé beste, om eerlijk te zijn.”

Groot nam na de winst van de Champions League ook afscheid van haar Hongaarse topclub Gyori, waar ze al jaren speelde, en verhuisde terug naar Denemarken, waar ze ooit haar interlandcarrière begon en de taal machtig is. Mayonnade: ,,Ze is blij daar, denk ik. Ik zag veel wedstrijden van haar, natuurlijk, ik ken de speelsters. Ze speelt goed. We zullen moeten afwachten. Ik weet niet of het definitief klaar is voor haar of niet, maar dat zullen we zien in de toekomst.”

Het WK in Japan wordt het eerste grote toernooi voor de nieuwe bondscoach van de vrouwen. Mayonnade beschikt over een jong team, met een gemiddelde leeftijd van 23,6. Dat kan zowel positief als negatief uitpakken, zegt hij. Wat mist aan ervaring kan wellicht gecompenseerd worden met onbevangenheid. Spelen zonder Groot deed Nederland al vaker, ook met succes. Op het EK vorig jaar zat ze tijdens een aantal belangrijke wedstrijden noodgedwongen met migraineklachten langs de kant, maar werd Nederland uiteindelijk derde.