De dikke Nederlandse stempel op de Major League Baseball

Andruw Jones bij de New York Yankees



Als Andruw Jones door de P.C. Hooftstraat zou wandelen, wordt hij vermoedelijk niet door veel Nederlanders herkend. Hoogstens zouden de Aziatische en Amerikaanse toeristen op hem afstormen. Toch is Jones de best betaalde Nederlandse sporter ooit. In zijn negen seizoenen voor de Atlanta Braves verdiende de superster naar verluidt 10 miljoen dollar per jaar.



Daarna tekende hij nog lucratieve contracten bij de LA Dodgers, de New York Yankees en in Japan. In totaal speelde de man uit Willemstad liefst 2196 wedstrijden in de Major League Baseball. In 1996 werd hij op 19-jarige leeftijd de jongste speler in de geschiedenis die een homerun sloeg in de World Series.

Hall of Fame

Nog zo’n illustere voorganger is Bert Blijleven. Al moet er meteen bij worden vermeld dat hij al op 2-jarige leeftijd Nederland achter zich liet. Via Canada belandde hij in Californië. Blijleven speelde als werper voor de Minnesota Twins, Texas Rangers en Pittsburgh Pirates en won in 1979 en 1987 de World Series. In 2011 werd hij als enige in Nederland geboren honkballer opgenomen in de Amerikaanse Hall of Fame.

In de buurt van dergelijke statistieken kwam Robert Eenhoorn nooit, maar toch is het belangrijk de huidige algemeen directeur van AZ te noemen. Zijn loopbaan biedt de spelers in Nederland hoop. Eenhoorn werkte zich via Neptunus en de Haarlem Nicols op tot de Major League Baseball, waar hij in totaal 37 wedstrijden speelde voor de New York Yankees, Anaheim Angels en New York Mets.

Didi Gregorius (28)

Volledig scherm Didi Gregorius © USA TODAY Sports Mariekson ‘Didi’ Gregorius, een geboren Amsterdammer, is misschien wel belast met de zwaarste taak van de honkbalcompetitie. Bij de Yankees volgde hij in 2014 Derek Jeter op als korte stop. Jeter was in de twintig jaar daarvoor uitgegroeid tot een wandelend standbeeld. Mede om die reden speelt Gregorius niet met Jeters rugnummer. Nooit meer zal een Yankees-speler een ‘2’ op zijn rug dragen. Toch vult Gregorius de ontstane leegte zeer goed in. De verrassende aankoop van toen is niet meer weg te denken uit het team. Vorig jaar nog was hij de uitblinker in de halve finale van de American League met twee homeruns.

Xander Bogaerts (25)

Xander Bogaerts stond in 2013 nog voor omgerekend zo’n 600.000 euro op de loonlijst, toen hij met de Boston Red Sox de World Series won. 21 was hij toen, een rap opgekomen talent. Nu strijkt Bogaerts jaarlijks ongeveer het tienvoudige op en is hij een grote meneer in Boston. En op Aruba lopen ze ook met de korte stop weg.

Volledig scherm Xander Bogaerts © Getty Images

Kenley Jansen (30)

Volledig scherm Kenley Jansen © Photo News Toch zijn Gregorius en Bogaerts niet de absolute grootverdieners met Nederlandse roots. Samen verdienen ze ongeveer evenveel als werper Kenley Jansen in zijn eentje binnen ziet stromen. De van Curaçao afkomstige Jansen kreeg bij de Los Angeles Dodgers eind 2016 een contract voor vijf jaar voorgeschoteld ter waarde van ongeveer 80 miljoen euro.

Simmons, Schoop, Profar en Albies

Ook binnenvelders Andrelton Simmons (28) bij de Los Angeles Angels, Jonathan Schoop (26) bij de Baltimore Orioles en Jurickson Profar (25) bij de Texas Rangers zijn gevestigde namen. Interessant wordt het dit jaar om te zien hoe Ozzie Albies (21) zich ontwikkeld. Hij maakte in augustus zijn debuut als tweede honkman bij de Atlanta Braves, het team waar eerder grootheid Andruw Jones furore maakte. Albies verhuisde in 2013 van Curaçao naar de Verenigde Staten en wordt gezien als een groot talent.

Coach Hensley Meulens

Tot slot een bonus oranje-tint. Hensley Meulens, bondscoach van het Nederlandse team, is al jaren ook de assistent-coach van de San Francisco Giants. Toch had het niet veel gescheeld of Meulens was de hoofdmoot van dit verhaal geworden. Hij was deze winter in de race om hoofdcoach te worden van de New York Yankees, maar de iconische club ging uiteindelijk in zee met Aaron Boone. Meulens speelde tussen 1989 en 1999 als speler overigens 182 wedstrijden in de Major League Baseball.