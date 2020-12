De Eindejaarspacer met Susan Krumins en Olivier Heimel

Europarle­men­ta­riërs verzetten zich door ‘wrede dictator’ tegen WK ijshockey in Wit-Rus­land

23 december Leden van het Europees Parlement hebben een tweede brief geschreven naar de internationale ijshockeybond IIHF waarin ze oproepen om Wit-Rusland de organisatie van het WK te ontnemen. De brief is volgens persbureau DPA ondertekend door 44 Europarlementariërs.