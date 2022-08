De ene na de andere vierde plaats op slotavond EK: Nederland vijfde in medailleklassement

Visser eindigde in de finale als vierde in 12,75 seconden. Ze startte sterk, maar was op de streep één honderdste dan de Zwitserse Ditaji Kambundji, die het brons in 12,74 voor Visser wegkaapte. De Europese titel ging naar de Poolse Pia Skrzyszowksa in 12,53. De Hongaarse Luca Kozak rende naar het zilver in 12,69.

,,Ik besef het nog niet helemaal”, zei een teleurgestelde Visser na de finale bij de NOS. ,,Ik snap het ook niet zo goed. Ik voelde me veel beter dan de halve finale eerder vanavond. Mijn start was goed, maar ik had veel moeite met het laatste stuk. Het lijkt wel bijna of ik beter een slechte start kan hebben.”

Visser vertelt dat na de WK in Eugene van deze zomer haar hamstring weer wat opspeelde. ,,Pas na twee weken kon ik weer over de horden. Op een gegeven moment hoopte ik maar gewoon dat ik hier kon starten. Ik kreeg het goed onder controle en voelde me fit, maar de trainingen die ik doe zijn tot en met horden 4 of 6. Het laatste stuk heb ik niet goed getraind en precies daar kom ik nu tekort. Het is superfrustrerend, want ik wachtte al jaren op een nieuw EK en precies nu ben ik niet in vorm.”



Visser is tweevoudig Europees kampioene indoor op de 60 meter horden. Op de EK van 2018 eindigde ze ook als vierde in de finale van de 100 meter horden en in de olympische finale van Tokio werd ze vijfde. Op de WK vorige maand in Eugene ontbrak de topvorm en miste ze de finale.

Atletiekploeg vijfde in medaillestand



De Nederlands atletiekploeg is op de EK in München op de vijfde plaats geëindigd in het medailleklassement met vier keer goud en twee keer brons, zes medailles in totaal. Femke Bol won drie keer goud (400 meter, 400 meter horden en 4x400 meter estafette). Jessica Schilder bezorgde de equipe goud bij het kogelstoten. De bronzen plakken kwamen van Jorinde van Klinken bij het kogelstoten en Nienke Brinkman op de marathon. Volledig scherm © ANP Het waren twee medailles minder dan op de EK van 2018, toen de ploeg acht medaille scoorde en het record van EK van 1950 evenaarde. De ploeg grossierde in München met vierde plaatsen, in totaal zeven stuks.



Duitsland won het medailleklassement met zeven gouden, zeven zilveren en twee bronzen medailles. Groot-Brittannië kwam tot zes keer goud, zes keer zilver en acht keer brons. Spanje landde op de derde plaats met vier gouden, drie zilveren en drie bronzen medailles.

Weerman mist brons op foutsprongen

Hoogspringster Britt Weerman zal haar vierde plek misschien wat positiever bekijken. Ze is pas 19 jaar en was toch al dicht bij eremetaal in het Olympiastadion. Op foutsprongen eerder in de finale legde ze het af tegen de Servische Angeline Topic, die het net als de Drentse niet redde op 1,93m. Het goud was voor de Oekraïense topfavoriete Yaroslava Mahuchikh die Marija Vukovic uit Montenegro aftroefde.

Estafetteploegen kunnen niet stunten

De estafettemannen Elvis Afrifa, Taymir Burnet, Joris van Gool en Raphael Bouju hadden op hun beurt één tiende te veel nodig op de 4x100 meter. Bij de vrouwen deed zich na mislukte wissels van Groot-Brittannië en Frankrijk een uitgelezen kans voor, maar nadat N’Ketia Seedo, Zoë Sedney en Jamile Samuel op medaillekoers lagen, kon Naomi Sedney het niet afmaken. Met 43,03 voor de vijfde plaats klokte het viertal wel een beste seizoenstijd.

