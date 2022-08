De lange lijdensweg voor Nienke Brinkman naar marathonbrons: ‘Ik voelde mij zo rot’

Nienke Brinkman heeft al veertien kilometer een groot probleem. Ze loopt met maagklachten door München. Bij elke landing, afzet, tempoversnelling zeurt haar buik. Het begon bij 27 kilometer. Wellicht heeft ze te veel gegeten de voorbije week, of is de drank nu verkeerd gevallen, maar dat is iets om later te analyseren. Nu is het zaak om haar maag zoveel mogelijk te negeren.