De Lange mist WK hockey door breukje

Lazaar 4 jaar geschorst na positieve test in partij tegen Verhoeven

11:29 Kickbokser Ismael Lazaar mag voorlopig niet in wedstrijdverband de ring in. De Tilburger is voor vier jaar geschorst na een positieve dopingtest. The Star is betrapt op het gebruik van anabole steroïden voor zijn gevecht met Rico Verhoeven tijdens Glory 41 op 20 mei 2017.