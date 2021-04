De rare fratsen van superster Durant op social media

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Durant kwam onlangs in het nieuws toen Michael Rapaport screenshots van zijn persoonlijke gesprek met Durant op Twitter deelde. Iedereen kon vervolgens zien wat de twee met elkaar bespraken. Durant maakte meerdere homofobe opmerkingen en dreigde Rapaport in zijn gezicht te spugen de volgende keer dat hij hem tegen zou komen. Als klap op de vuurpijl noemde de basketballer een plaats en tijd in New York om de ruzie persoonlijk te beslechten. De NBA legde Durant de hoogst mogelijke boete van 50.000 dollar op, maar schorste hem niet.



Het is niet de eerste keer dat Durant in de problemen komt vanwege zijn omgang met social media. De Small forward van de Nets staat al jaren bekend als één van de beste spelers ter wereld, maar ook als iemand met ontzettend lange tenen. Hij reageert bijvoorbeeld regelmatig op allerlei Twitteraars die kritiek op hem hebben, ook al zijn dit nog zulke kleine accounts. Dit doet hij echter niet altijd onder zijn eigen naam.

Burner accounts

In 2017 bleek dat Durant zogeheten burner accounts gebruikte om op critici te reageren. Dit zijn accounts onder een andere naam en foto. Bekende mensen kunnen dergelijke accounts gebruiken om zich anoniem in debatten te mengen. Het bestaan van deze accounts kwam aan het licht toen Durant, op zijn eigen geverifieerde account, kritiek uitte op de coach en de spelers van zijn voormalige club OKC Thunder. Durant sprak hier echter in de derde persoon over zichzelf, waardoor duidelijk werd dat hij per ongeluk met zijn officiële account reageerde, in plaats van met zijn burner account.

In Europa is Durant misschien niet bij iedereen een bekende naam. In Amerika is dit wel anders. Durant is een van dé gezichten van de NBA. Zo werd hij na het seizoen 2013/2014 tot Most Valuable Player van de league gekozen en won hij twee kampioenschappen. Over het algemeen wordt hij, na LeBron James, als de beste speler op aarde beschouwd. Dit maakt de situatie, dat hij anoniem op Twitter in discussie gaat met willekeurige fans, zo onwerkelijk. Je kunt het vergelijken met Cristiano Ronaldo die onder een schuilnaam voetbalfans probeert te overtuigen dat hij toch echt beter is dan Lionel Messi en dat de recente slechte prestaties van Juventus vooral niet aan hem te wijten zijn.

Hoongelach

De ontdekking dat Durant met nepaccounts actief was in 2017, leidde tot hoongelach op social media. Durant heeft al jaren te maken met veel kritiek van basketbalfans en analisten. Deze nemen het hem kwalijk dat hij in 2016 bij de Golden State Warriors tekende. Uitgerekend dit team had het jaar ervoor een recordaantal van 73 wedstrijden gewonnen en schakelde de OKC Thunder van Durant uit op weg naar de NBA Finals. Men vond dat Durant de makkelijke weg richting een titel koos.

Hij voegde zich bij het superteam van Steph Curry en Klay Thompson, in plaats van het tegen dit team op te nemen. Mede door op deze manier een kampioenschap na te jagen, beschouwt een groot deel van Amerika LeBron James nog altijd als een grotere speler dan Kevin Durant en dat steekt hem. Durant heeft meermaals via social media laten weten dat hij daar persoonlijk anders over denkt.

Nu, vijf jaar later, is het imago van Durant weinig verbeterd. Begin vorig jaar maakte hij de overstap naar de Brooklyn Nets, waar hij wederom omringd wordt door meerdere wereldsterren. Samen met James Harden en Kyrie Irving vormt Durant nu de grote drie van New York. Een nieuw team betekent echter niet dat Durant zijn oude gewoontes de rug heeft toegekeerd. Vorig jaar gaf hij toe nog altijd burner accounts te gebruiken. Achter een willekeurig Twitterprofiel met 11 volgers, zou dus zomaar één van de grootste sterren van de Amerikaanse sport schuil kunnen gaan.

