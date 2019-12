De Russische dopingsoap blijft een politieke poppenkast

Door Thijs Zonneveld



Zucht. Daar gaan we weer. Nóg een vergadering in een achterkamertje. Nóg meer juridisch getouwtrek. Nóg een rondje politiek gekonkel. Al jaren duurt de soap rond het Russische staatsdopingprogramma voort en het einde is nog niet in zicht. Ook niet na de beslissing die vandaag valt in een achterkamertje in een congresgebouw in Lausanne.



Daar komen de twaalf leden van het uitvoerend comité van het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA) samen om een uitspraak te formuleren over de vraag of Rusland de komende jaren welkom is op het internationale sporttoneel. De reden: Rusland heeft de boel belazerd. Alweer.