De sprong waar geen einde aan leek te komen

Beamon betrad de baan twee dagen nadat hij zijn landgenoten Tommie Smith en John Carlos tijdens de podiumceremoie van de 200 meter de Black Power-groet had zien brengen. Heen en weer wiegend bereidde de 22-jarige springer zich voor op zijn krachtsexplosie, als een van de favorieten na een lange serie gewonnen wedstrijden. Zes seconden later, na een razendsnelle aanloop, keiharde afzet en gracieuze vlucht volgde bij de landing meteen verbazing. Beamon had zo ver gesprongen dat de apparatuur niet in staat was de afstand te meten.



Ruim twintig minuten later, vol gehannes met meetlinten, werd de afstand omgeroepen: 8 meter en 90 centimeter. Beamon besefte niet meteen dat hij 55 centimeter verder dan het oude wereldrecord had gesprongen. De Amerikaan kende het westerse metrische stelsel niet. Pas toen zijn coach hem vertelde dat het record met ‘nearly two feet’ was verpulverd, werd hij overrompeld door emoties.



De finale was al na Beamons eerste sprong beslist. ,,’You have destroyed this event’”, zei Lynn Davies, de onttroonde olympisch kampioen. Igor Ter-Ovanesyan uit de Sovjet-Unie, die zijn wereldrecord (8,35 meter) kwijt was, vertelde later: ,,Vergeleken met zijn sprong waren wij kinderen.”



Een sprong van 55 centimeter voorwaarts, dat was ongeveer evenveel als de voorgaande dertien verbeteringen van het wereldrecord in de 43 jaar daarvoor bij elkaar. En het was maar liefst 77 centimeter verder dan zijn grote voorbeeld Jesse Owens in 1935.



Niet verrassend hield het record van Beamon, die bij de medaille-uitreiking zwarte sokken droeg als eerbetoon aan de weggestuurde Smith en Carlos, dan ook lang stand. Pas 23 jaar later werd hij overvleugeld. Ondanks verwoede pogingen van Carl Lewis was het Mike Powell die (in een rechtstreeks duel met Lewis) verder dan Beamon sprong: 8,95 meter. Toch kreeg zijn sprong in 1991 nooit de mythische status van de 8,90 meter van Beamon.