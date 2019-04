De Vries loopt podium in sprintrace Bakoe nipt mis

video Frijns boekt in hectische race in Parijs eerste zege in Formule E

27 april Robin Frijns heeft voor het eerst een zege gepakt in de Formule E, het wereldkampioenschap van de elektrische sportwagens. De 27-jarige Nederlander zegevierde in de race in Parijs, die geteisterd werd door slecht weer en de nodige crashes. Frijns pakte ook de leiding in het kampioenschap over van de Belg Jérôme d’Ambrisio.