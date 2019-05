De Vries wint tweede race Formule 2 in Spanje

,,Het was zo’n moeilijk weekend voor ons. Gisteren vijfde en we werkten de hele nacht om vandaag beter voor de dag te komen. En vandaag pakte het allemaal goed uit”, zegt De Vries na afloop van de race. ,,Ik ben zo opgelucht en kan niet wachten om terug te gaan naar de boys en ze te bedanken. We werkten de laatste weken keihard en de resultaten waren er wel, maar die zege ontbrak. Nu worden we eindelijk beloond voor al de arbeid. Dat is de fijnste beloning die je kan krijgen.”

Achter De Vries eindigde Luca Ghiotto als tweede en werd Calum Ilott derde. Het is de eerste overwinning voor de Fries, die in Bakoe nog wel tweede werd in de hoofdrace. In het kampioenschap staat De Vries op de derde plek met 63 punten. Ghiotto heeft de tweede plek in handen met 67 punten en aan de leiding gaat Nicholas Latifi met 93 punten. ,,Dat Nyck iemand is waar ik mee moet vechten, verrast me totaal niet”, vertelt Ghiotto. ,,Hij heeft al vaak bewezen snel te zijn en hij is nu terug waar hij hoort.”