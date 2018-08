De Vries zet pole om in derde Formule 2-overwinning van het jaar

Veel Nederlandse racefans waren na de kwalificatie van de Formule 1 blijven zitten om De Vries aan te moedigen. En dat werkte. ,,Ik ben extreem blij dat ik hier voor vrienden en familie ook heb kunnen winnen. Spa is natuurlijk ook een soort thuisrace voor me. Het is de track die het dichtste bij mijn huis is, met mijn vrienden en familie dichtbij. Het was een geweldige dag. En een heel mooi weekend ook, maar uiteindelijk was het ook wel weer een rechttoe-rechtaan zege. Dat maakt het niet het hoogtepunt van mijn carrière. Maar het was absoluut wel een van de mooiste dagen.



Met deze zege stijgt De Vries naar de vierde plaats in het klassement. Hij heeft het podium nu in het vizier, na overwinningen in de hoofdraces in België en Hongarije, en zijn zege in de sprintrace in Frankrijk. ,,Het was een lastige race. Die safety car-situatie hielp me natuurlijk ook niet, nadat ik een gat op had gebouwd vanaf poleposition. Maar ik heb het gered en zo een tweede zege op rij na Hongarije binnen kunnen slepen. We waren duidelijk de sterksten dit weekend en dan verdien je het meer dan wie ook om te winnen.‘’