De wereld kijkt mee nu Nascar weer gaat racen

VideoHet Formule 1-circus staat nog zeker weken stil, maar in Amerika gaat de grootste raceklasse vanavond weer scheuren. Het door corona onderbroken Nascar-seizoen wordt hervat in South Carolina. ,,Het gaat er om dat wij dit meteen goed doen, zodat wij als benchmark kunnen fungeren voor andere sporten die weer terug willen naar de actie.’’

Door Arjan Schouten



Bulderende V8-motoren, vanavond (21.30 uur, live op Ziggo) klinken ze weer op de Darlington Raceway in South Carolina. Met een 400 mijlsrace wordt het in maart door corona gestopte Nascar-seizoen opvallend snel weer leven in geblazen. Alle grote competities in Amerika liggen nog stil, maar Nascar gaat alweer rijden.

Daar waren uitzonderingen en akkoorden van gouverneurs voor nodig en ook president Donald Trump moedigde de sport aan weer te beginnen. Maar niet zonder vergaande restricties. Zo mogen alle 40 teams slechts 16 mensen op het circuit hebben, inclusief coureur en teambaas. Slechts een derde van wat de renstallen normaal aan personeel rond hebben lopen. Als deelnemers de garage betreden, wordt steeds hun lichaamstemperatuur gemeten.



Bovendien is iedereen verplicht mondkapjes en handschoenen te dragen en afstand tot elkaar te bewaren, met forse boetes van 10.000 tot 50.000 dollar en het risico om naar huis gestuurd te worden bij overtredingen in het vooruitzicht. Zo is zelfs schriftelijk vastgelegd dat high fives en groepsknuffels verboden zijn in ‘Victory Lane’.

Quote Dat we nu weer gaan starten, draait volledig om de zichtbaar­heid van de sport Steve Phelps

Zeven races zijn vooralsnog gepland in de periode tot 10 juni. Al die afspraken zijn op rijafstand van Charlotte, waar alle teams hun hoofdkwartier hebben. Dit om het besmettingsgevaar op vluchten te vermijden. Ook zijn de raceweekend ingekort tot alle actie - training, kwalificatie én race - op één dag, zodat niemand in hotels hoeft te verblijven.

Volledig scherm De Nascar Cup in 2019. © USA TODAY Sports

Contactsporten als NBA en NFL liggen nog stil in de VS. Maar de racesport heeft het voordeel van actie in afgesloten auto’s en beschermende kleding wordt er sowieso al gedragen. Daarom is in navolging van Nascar ook de Indycar van zins begin juni te starten aan seizoen 2020. ,,We begrijpen allemaal het grote belang van wat wij nu gaan doen’’, zo liet Greg Zipadelli van Stewart-Haas weten aan The Washington Post. ,,Het gaat er om dat wij dit meteen goed doen, zodat wij als benchmark kunnen fungeren voor andere sporten die weer terug willen naar de actie.’’

Mega-industrie

PGA-topman Jay Monahan zou al contact hebben gezocht met de organisatie van Nascar over de protocollen die gebruikt worden. De PGA Tour is van plan half juni ook weer te beginnen, dan moet het golfseizoen worden herstart in Fort Worth.

De laatste Nascar-race was op 8 maart. Een mega-industrie staat door die onderbreking van twee maanden onder druk. Net als in de Formule 1 gaan ook in Nascar, waar Ford, Chevrolet en Toyota de deelnemende merken zijn, honderden miljoenen rond. Daarom wordt er voor het eerst in 72 jaar Nascar-historie zonder fans gereden. Lang ondenkbaar, maar nu onvermijdelijk, beseft iedereen. Net als Formule 1 rekent de sport de komende maanden alleen op televisie-coverage. ,,Dat we nu weer gaan starten, draait volledig om de zichtbaarheid van de sport’’, zo vertelt Nascar-president Steve Phelps aan FOX Sports. ,,Natuurlijk lopen we zonder fans veel inkomsten mis, maar de sponsorcontracten voor de teams en voor de competitie lopen zo gelukkig geen gevaar. Sterker nog, de zichtbaarheid van de sport zal nu misschien nog wel groter zijn dan voor corona.’’

Volledig scherm Op de Darlington Raceway in South Carolina wordt de laatste hand gelegd aan de start van de Nascar-race van vandaag. © AFP

Logisch, want een sportnatie als Amerika schakelt vandaag massaal in als er eindelijk weer live sport op televisie is. ,,We willen onze sport terug’’, riep president Donald Trump de laatste weken al meerdere malen. Maar wat graag maakten lokale politici, altijd op zoek naar wat extra populariteit bij het volk, een uitzondering om het racecircus in crisistijd te kunnen begroeten. Zo is de gouverneur van South-Carolina Henry McMaster een enorme Nascar-fanaat.

Nascar-kampioen van 2014 Kevin Harvick benadrukte in een conference call met Amerikaanse journalisten daarom nog eens het belang dat alle coureurs en teamleden zich wel aan de strikte regels houden. ,,Iedereen die naar het circuit komt, moet beseffen dat de wereld naar ons kijkt. En zeker heel Amerika’’, aldus Harvick. ,,We moeten er samen voor zorgen dat we dit wel op de juiste manier doen.’’