De Wit stelt opnieuw teleur op WK Judo

Net als vorig jaar gebeurde dat tegen Medickson Del Orbe Cortorreal. De judoka uit de Dominicaanse Republiek had er al een partij in de eerste ronde opzitten waarna hij De Wit versloeg op ippon.



De Wit was vorig jaar in Bakoe ook al na één optreden klaar. Bij de EK, in juni afgewerkt tijdens de Europese Spelen in Minsk, stelde De Wit ook al teleur. Daar verloor hij in de kwartfinales, gevolgd door een nederlaag in de herkansingen.