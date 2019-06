De Witte zevende op 400 meter in Rome

Bij een tijd van 51,35 of lager had ze voldaan aan de internationale limiet voor de Olympische Spelen van Tokio in 2020. De Witte, die zich al heeft geplaatst voor de wereldkampioenschappen in Doha, had voor een olympisch ticket naast het moeten halen van de limiet in juni 2020 in de top 36 van de wereld moeten staan.



De zege ging naar Salwa Eid Naser uit Bahrein, in een tijd van 50,26. De Jamaicaanse vrouwen Shericka Jackson en Stephenie Ann McPherson eindigden respectievelijk als tweede en derde met tijden van 51,05 en 51,39.